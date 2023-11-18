كولر يعود إلى القاهرة لقيادة تدريبات الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، إلى القاهرة اليوم من أجل قيادة تدريبات الفريق الأحمر مرة أخرى.

وكان كولر قد غادر القاهرة للحصول على فترة راحة لمدة سبعة أيام، تواجد خلالها في بلاده في ظل توقف البطولات حاليا نظرا للأجندة الدولة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غدا الأحد على ملعب النادي استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي تعادل في الجولة الماضية مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق، في بطولة الدوري المصري الممتاز.