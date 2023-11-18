شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعجل رد سبورتنج لشبونة على ملف غرامة شيكابالا لحسم ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والمسئول عن ملف القضايا والغرامات الخارجية الموقعة على القلعة البيضاء، رد مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى على طلب تقسيط غرامة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد القلعة البيضاء.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في الحصول على رد من نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، سواء بالموافقة على تقسيط غرامة شيكابالا والبالغة مليون ونصف مليون يورو، أو رفضها حتى يتحرك المجلس فى حسم الأمر لرفع القيد وتدعيم الفريق بالنواقص وسد الثغرات فى مختلف المراكز قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتمنى مسئولو نادى الزمالك فى تقسيط غرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، خاصة أن المبلغ المالى المقرر دفعه للنادى البرتغالى كبير للغاية، ويأمل مسئولو القلعة البيضاء فى إيجاد مرونة من التفاوض فى هذا الملف للتقدم خطوة كبيرة فى حل أزمة القيد.

وأكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يحاول تقسيط غرامة شيكابالا مع مسئولي النادى البرتغالى بالتراضى، حتى يتم رفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء.

ويبذل مسئولو الزمالك مجهودا كبيرا من أجل توفير الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة والبالغة مليون و500 ألف يورو، من أجل سدادها ورفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق.