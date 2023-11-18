شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة عمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الاهلى عودة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر من ليبيريا، حيث يشارك مع منتخب مصر فى مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم من أجل وضع الرتوش النهائية على صفقة انتقاله للقلعة الحمراء المزمع إعلانها فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكثف المهندس عدلى القيعى، رئيس شركة الكرة بالنادى الأهلى، اتصالاته بمسئولى نادى فيوتشر تمهيداً لحسم صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق لصفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وطلب مودرن فيوتشر مبلغاً مالياً معقولاً بجانب لاعبين على سبيل الإعارة من صفوف المارد الأحمر هما كريم نيدفيد وصلاح محسن.

ويرغب القيعى في التوصل لصيغة اتفاق مادى يحسم الصفقة قبل دخول أطراف أخرى قد تسبب تعطل الصفقة، لا سيما أن عمر كمال عبد الواحد رغبته الأولى هى الانتقال للأهلى شريطة موافقة مودرن فيوتشر صاحب الفضل عليه.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي مرحلة التفاوض الجاد مع نادي فيوتشر لشراء المدة المتبقية فى عقد عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق، والذى ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر الفترة القادمة.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي اتخاذ خطوات رسمية فى ملف التعاقد مع عمر كمال، بعد الحصول على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للتعاقد مع نجم فيوتشر، باعتباره من أبرز اللاعبين على الساحة الكروية فى الوقت الحالي، وقادر على تقديم الإضافة فى أكثر من مركز سواء الجناحين أو الظهير الأيمن، وكذلك مركز صانع الألعاب.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لتقديم الإضافة للفريق الأحمر، بعدما شهدت بداية الموسم الحالى تذبذب مستوى بعض اللاعبين، وأظهرت المباريات الأخيرة حاجة الأهلي لدماء جديدة فى الخط الأمامي من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين الأساسيين مثل بيرسي تاو وحسين الشحات، بخلاف إصابة رضا سليم، وعدم ظهور الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر بالمستوى المأمول حتى الآن.