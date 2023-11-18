شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أشهر كابلز فى السينما.. لماذا اعتذر أحمد حلمى لحازم إمام فى حضور منى زكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجمان أحمد حلمي ومني زكى اليوم، السبت، بعيد ميلادهما، حيث ولد الثنائى في مصادفة غريبة خلال نفس اليوم الـ18 من نوفمبر، وتزوج أحمد حلمي من منى زكى عام 2002 ولديهما 3 أبناء "لى لى وسليم ويونس".

ورغم أن النجمة منى زكى أفصحت عن انتمائها للنادى الاهلى بل وظهرت بالقميص الأحمر في مباراة كأس السوبر التى جمعت الأهلى والمصرى البورسعيدى بالإمارات 2017، مؤكدة أنها تشجع المارد الأحمر، إلا أن النجم أحمد حلمى أكد أنه ليس لديه ميول كروية.

وقال أحمد حلمى، فى تصريحات تليفزيونية سابقة عن أشهر المواقف المحرجة التي جمعته بنجوم الكرة وعلى رأسهم الحضرى وحازم إمام وخالد بيبو، "حينما بدأت لعب كورة فى الشارع كنت بلعب بغباء بلبس الحذاء اللى فيه الاستارز على النجيلة وتعرضت للزحلقة وطول الوقت كنت بقع فى الشارع".