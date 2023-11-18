شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه إيران فى نهائي كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة للرجال نظيره الإيرانى فى السادسة مساء اليوم السبت، الدور النهائي من منافسات بطولة العالم، التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادي النادى بالعاصمة الإدارية. وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعتبر آخر محطات التأهل للدورة البارالمبية المقبلة فى باريس 2024.

وصعد المنتخب إلى الدور النهائي بعدما فاز على منتخب ألمانيا بنتيجة 3/1 بنصف النهائي.

ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال كلا من: هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

وتشارك في البطولة 17 دولة هى: الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.