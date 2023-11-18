موعد مباراة السنغال وجنوب السودان في تصفيات كأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن اليوم السبت، ملعب عبد الله واد، اللقاء المشتعل بين منتخبي السنغال ونظيره جنوب السودان ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة السنغال وجنوب السودان اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة السنغال وجنوب السودان اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة منتخب السنغال أمام منتخب جنوب السودان عبر قناة “SSC SPORT 1 HD”،

يتواجد السنغال اليوم ويستغل عامل الأرض في تحقيق تلك الإنتصار ليحصد الثلاث نقاط ويحسن ترتيبه ويرفع عدد نقاطه ، فوز مهم ويسعي في الخروج محققاً نتيجة إيجابية

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، مع كلا من منتخبات جنوب السودان، والسودان الكونغو وتوجو، بالإضافة إلى منتخب موريتانيا.