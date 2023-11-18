ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب السنغال مساء اليوم السبت، نظيره منتخب جنوب السودان، وذلك علي ملعب عبد الله واد، في لقاء مشتعل ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل منتخب السنغال المتوقع لمواجهة جنوب السودان الليلة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكوبز، عبده ديالو.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، نامباليس ميندي، فامارا دييدهيو.

خط الهجوم: كريبين دياتا، بولاي ديا، إسماعيل سار.

موعد مباراة السنغال وجنوب السودان اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة السنغال وجنوب السودان اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة منتخب السنغال أمام منتخب جنوب السودان عبر قناة “SSC SPORT 1 HD”،

يتواجد السنغال اليوم ويستغل عامل الأرض في تحقيق تلك الإنتصار ليحصد الثلاث نقاط ويحسن ترتيبه ويرفع عدد نقاطه ، فوز مهم ويسعي في الخروج محققاً نتيجة إيجابية

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، مع كلا من منتخبات جنوب السودان، والسودان الكونغو وتوجو، بالإضافة إلى منتخب موريتانيا.