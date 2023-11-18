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مودريتش على رأس تشكيل كرواتيا المتوقع أمام لاتفيا بتصفيات يورو 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم  نظيره منتخب لاتفيا مساء اليوم السبت على ملعب كونتو ستاديونس في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو 2024 ".

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وتنطلق صافرة مباراة لاتفيا وكرواتيا  في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل كرواتيا المتوقع ..

في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش
خط الدفاع: سوسا، لوفرين، جفارديول، جورانوفيتش. 
خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش. 
وفي الهجوم: بريزيتش، كراماريتش، فاليسيتش. 

يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين ، بينما يتواجد لاتفيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط ، خاض 7 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في 0 مباراة وخسر في 6 مباريات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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