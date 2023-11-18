تغييرات محتملة في تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستنطلق مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره سيراليون غدًا الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

وقد يشهد تشكيل منتخب مصر عدة تغييرات أمام سيراليون في اللقاء الذي يجمع بينهما ى ملعب صامويل كانيون بدولة ليبيريا.

اقرأ أيضًا: رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

ويستهدف فيتوريا إحداث تغييرات على الأطراف في تشكيل منتخب مصر من خلال الدفع باللاعب محمد حمدي بمركز الظهير الأيسر على حساب أحمد فتوح، و محمد هاني بدلا من عمر كمال.

ومن المقرر أن يواصل فيتوريا الدفع بالقوة الضاربة الهجومية الممثلة في أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.