هالاند يوجه صدمة لـ منتخب النرويج قبل مواجهة اسكتلندا

يواجه منتخب النرويج نظيره اسكتلندا، غدا الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا.

وتلقى المنتخب النرويجي تلقى ضربة موجعة، بعدما تأكد غياب إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، عن صفوف منتخب بلاده.

وكان هالاند قد خرج مصابا خلال لقاء منتخب النرويج الودي ضد جزر الفارو يوم الخميس الماضي والذي فازت به النرويج بهدفين دون رد.

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وقال طبيب منتخب النرويج في تصريحات نقلها الموثوق فابريزيو رومانو: “الإصابة ليست خطيرة لكنه يعاني من ألم شديد وقدم مقيدة إلى حد ما، مما يجعل مباراة اسكتلندا للأسف تأتي في وقت مبكر جدًا”.

ومن المقرر أن يكون هالاند جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي الأسبوع المقبل ضد ليفربول في قمة الجولة ال13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.