الكشف عن حكم مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وسيراليون، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفاً على سيراليون يوم الأحد الموافق 19-11-2023، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وأسند فيفا مباراة مصر وسيراليون إلى طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية، جاء على النحو التالي:

جان جاك ندالا حكم ساحة

نابينا بليز سيبوتو حكم مساعد

بونجيلي نجيلا مساعد تاني

كابانجا مالايا حكم رابع

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يذكر أن منتخب مصر، حقق فوزا عريضا، على جيبوتي، بنتيجة (6-0) في أولى مباريات الفراعنة، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، مساء الخميس الماضي.