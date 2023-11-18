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ضربة جديدة من الزمالك إلى الاهلي بسبب كهربا

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كهربا وإمام عاشور - الأهلي وسان جورج

كهربا وإمام عاشور - الأهلي وسان جورج

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اخر التطورات في ملف الغرامة الموقعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد محمود كهربا لاعب الاهلي لصالح الزمالك.

وتصل الغرامة المالية الموقعة ضد محمود كهربا جناح النادي الاهلي نحو مليوني و400 ألف دولار لصالح القلعة البيضاء؛ بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد عام 2019.

وأكدت التقارير الصحفية أن الأيام الماضية شهدت تواصلا بين محامي كهربا مع نظيره لإيطالي لنادي الزمالك، برعاية أحد مسؤولي النادي الأهلي لدفع الغرامة بدون فوائد وتقسيطه.

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ورفض المجلس الحالي لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تقسيط الغرامة أو الحصول عليها بدون الفوائد.

وأكد عمرو أدهم عضو الزمالك في الساعات الماضية أن المجلس قرر اتخاذ إجراء جديد ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحصول على الغرامة الخاصة بالنادي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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