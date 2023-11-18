جيرونا يستهدف التعاقد مع نجم وسط برشلونة

يفكر نادي جيرونا الإسباني، في استعادة لاعبه السابق أوريول روميو، لاعب برشلونة الحالي، من أجل تدعيم وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفقد روميو مكانته البارزة في المباريات الأخيرة مع برشلونة وبدأت الشائعات حول احتمال رحيله في نهاية الموسم في النمو.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أنه في جيرونا، لا يزال لديهم ذكريات رائعة مع لاعب خط الوسط وهذا ما صرح به مديرهم الرياضي كيكي كارسيل.

وقال في تصريحاته :”إذا كان هناك خيار برحيل أوريول روميو عن برشلونة، فإننا نرغب في استعادته. هنا سيكون الأمر مهمًا. لم يخبرنا النادي ولا اللاعب أنه يمكنه الرحيل، ولكن إذا رحل فإننا نود الاحتفاظ به”.

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كما أشاد كيكي كارسيل بميشيل، مشيرًا إلى أنه يمتلك الموهبة لقيادة فرق مثل مانشستر سيتي كما تحدث حول سافينيو والذي يعد من المطلوبين في صفوف البلوجرانا.

وقال :‘‘أن يخبرك ديكو بأنه يحب لاعبًا لك هو أمر جميل ويملأك بالفخر. لقد حدث لنا ذلك بالفعل الموسم الماضي مع أوريول روميو، لكن هدفنا هو الاحتفاظ بهؤلاء اللاعبين لأن تغيير الفريق بأكمله أمر صعب”.