"ياعم قوم روح".. رضا عبدالعال يدخل في مشادة على الهواء بسبب فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق في مشادة خلال تواجده في برنامجه عبر قناة “ten"، مع زميله محمود أبو الدهب بسبب جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق.

قال محمود أبو الدهب في البداية: "بشأن مدرب الزمالك الجديد الأبيض دائما كورته بتمشي مع المدرسة البرتغالية يعني شفنا فيريرا لما مسك الزمالك بأقل قماشة عنده عمل شكل وحقق بطولات".

وفي المقابل رد رضا عبدالعال: "يا عم قوم روح ده فيريرا زهقنا في الكورة ده هو اللي وقع الزمالك، انت بتتكلم غلط، شوف كام لاعب مميز كام مقعدهم ومنهم سيد نيمار".

وعاد "أبو الدهب" قائلا: "الراجل غايب بس لازم ياخد حقه فيريرا كان بيلعب بواقعية وأخرج العديد من الناشئين للزمالك منهم يوسف أسامة نبيه اللي معرفوش يحافظوا عليه وأيضا سيف جعفر وفي النهاية رحلوا لبيراميدز".