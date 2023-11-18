‏"gps كشفهم".. السبب الحقيقي لاستبعاد ثلاثي المنتخب وبراءة "عبدالعزيز"



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل المنتخب الوطني الأسباب الحقيقية لاستبعاد ثلاثي الفراعنة إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر المنتخب الوطني لمباراة سيراليون المقبلة.

قال المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "فيتوريا المدير الفني للمنتخب وضع وحدة تدريبية بعد مباراة جيبوتي من 20 دقيقة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، وأيضا الذين شاركوا في أقل من 15 دقيقة".

أضاف المصدر: "لاعبو المنتخب تتدرب بأجهزة gps يظهر من خلالها مدة التدريب ومعدل الجهد لكل لاعب، وتظهر هذه النتيجة لدى الجهاز المعاون".

أوضح: "الأجهزة كشفت لروي لفيتوريا أن الثلاثي طارق وإمام والشحات لم يبذلوا الجهد الطلوب لتنفيذ الوحدة التدريبية غير أنهم تدربوا ما بين 11 و 13 دقيقة فقط ولم يكملوا المران".

أكمل: "المدرب البرتغالي بعد الاطلاع على نتائج تدريب المستبعدين قرر استبعاد الثلاثي لإخلالهم بالنظام الداخلي وعدم الالتزام بالوحدة التدريبية".

وأتم تصريحاته: "أيمن عبد العزيز المدرب المساعد لم يتدخل في القصة ولم يعطي فيتوريا توصية بذلك، ولم يتدخل في القرار كما يتردد".

وكان منتخب مصر افتتح مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بفوزا كبيرا على منتخب جيبوتي بستة أهداف دون رد.