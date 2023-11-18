"الأمر صعب ولكن".. أحمد نادر يكشف شروط عودته للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد نادرالسيد، حارس مرمى فريق باوك اليوناني، موقفه من العودة مرة أخرى لحراسة مرمى الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال السيد في لقاء تلفزيوني على قناة نادي الزمالك: "عودتي للزمالك لها شروط، بالطبع أتمنى العودة ولكن الأمر صعب في الوقت الحالي بسبب غلق القيد".

أكمل: "إذا تم حل أزمة القيد سيتم إعارتي من باوك للقلعة البيضاء وهذا ما تحدثت فيه مع إدارة النادي اليوناني، وعقدي مع النادي لمدة ثلاث سنوات، ومن الممكن أن أعود للزمالك في شهر يناير".

وكان أحمد نادر السيد رحل من الزمالك الموسم قبل الماضي للاحتراف في الدوري البرتغالي وبعدها عاد ولكن فشل قيده بسبب أزمة القيد ليرحل مرة أخرى للدوري اليوناني.