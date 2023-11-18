أحدثها الاتحاد.. 4 قصص لمحاولات خطف صلاح من ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام جمال:

بات نادي اتحاد جدة السعودي، بطل أحدث محاولات خطف محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي.

صلاح يلعب مع ليفربول منذ صيف 2017، وكان قد جدد عقده مع النادي الإنجليزي في 2022، ليستمر حتى 2025.

وفي الصيف الماضي قام الاتحاد، بمحاولات قوية للتعاقد مع صلاح (31 عاما)، حيث عرض حامل لقب الدوري السعودي مبالغ ضخمة لإقناع كلا من النادي واللاعب بإتمام الصفقة.

وبعد رفض عرض الاتحاد، الذي اقتربت قيمته من ربع مليار جنيه إسترليني، أكدت عدة مصادر أن النادي السعودي لم ييأس، وسيواصل محاولاته إما في ميركاتو الشتاء أو بعد انتهاء الموسم.

وفي السطور التالية نلقي الضوء على أبرز محاولات الأندية لخطف صلاح من ليفربول، منذ انتقاله للنادي الإنجليزي قبل 6 سنوات، علما بأن السبب الأبرز لفشلها جميعا هو تمسك ناديه باستمراره.

يوفنتوس

ظهر يوفنتوس الإيطالي أكثر من مرة بقائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع صلاح، باعتباره صفقة مثالية لتدعيم هجوم كتيبة "السيدة العجوز"، خاصة أن بداية تألق النجم المصري كانت في الدوري الإيطالي مع ناديي فيورنتينا وروما.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن يوفنتوس حاول ضم صلاح في أكثر من مناسبة وأكثر من سياق، وذلك في أعوام 2019 و2021 وأيضا في 2022 مع اقتراب عقده مع ليفربول من نهايته.

وفي صيف 2019 كان يوفنتوس مستعدا لدفع 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع صلاح، خاصة مع اقتراب باولو ديبالا من الرحيل.

باريس سان جيرمان

كذلك اقترن اسم صلاح أكثر من مرة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، وإن كانت محاولات النادي الفرنسي أقل جدية مقارنة باليوفي والاتحاد.

شائعات اهتمام باريس بضم صلاح ظهرت في أعوام 2021 و2022 و2023، ولها ارتباط وثيق بالجدل الذي أحاط بمستقبل كيليان مبابي.

واقترب مبابي من الرحيل عن سان جيرمان متجها إلى ريال مدريد في أكثر من مرة، وبالرغم من تمسك ناديه به، فإن هذا لم يمنعه من البحث عن بدائل له، وجاء على رأسهم صلاح.

جدير بالذكر أن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، نفى في يونيو الماضي ما تردد حول اجتماع قائد منتخب مصر مع ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، للتفاوض حول انتقاله للفريق.

الهلال

قبل محاولات الاتحاد للتعاقد مع صلاح، ظهر اسم النجم المصري على رادار عملاق سعودي آخر هو الهلال.

جاء ذلك في ظل حملة الأندية السعودية لاستقطاب النجوم العالميين في الفترة الماضية، ومن بينهم كريم بنزيما وفابينيو (الاتحاد)،

وكريستيانو رونالدو ساديو ماني (النصر)، ورياض محرز وفابينيو (الأهلي).

اهتمام الهلال بالتعاقد مع صلاح بدا أقل قوة من الاتحاد، خاصة بعدما نجح "الزعيم" في ضم العديد من النجوم المميزين وأبرزهم نيمار وألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وياسين بونو.