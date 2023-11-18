شكرا لقرائتكم خبر عن جان جاك ندالا حكما لمباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مباراة منتخب مصر وسيراليون، المقرر لها السادسة مساء غد الأحد فى ليبريا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية وهم:

جان جاك ندالا حكم ساحة

نابينا بليز سيبوتو حكم مساعد

بونجيلي نجيلا مساعد ثان

كابانجا مالايا حكما رابعا.

ويختتم منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته في ليبيريا اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة سيراليون فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل 2026، والتى يخوضها المنتخب ضمن منافسات المجموعة الأولي مع سيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا وبوركينا فاسو.

وأبدع المنتخب الوطني فى ليلة اكتساح جيبوتي بسداسية فى بداية المشوار بتصفيات كأس العالم، في مواجهة شهدت تسجيل السوبر محمد صلاح للسوبر هاتريك الأول فى تاريخه مع المنتخب الوطني، كما شهدت توقيع مصطفى محمد وزيزو على هدف لكل منهما، ليتصدر المنتخب مجموعته في التصفيات مؤقتًا.