شكرا لقرائتكم خبر عن جان جاك ندالا حكما لمباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم غداً والان مع تفاصيل الخبر
جان جاك ندالا حكم ساحة
نابينا بليز سيبوتو حكم مساعد
بونجيلي نجيلا مساعد ثان
كابانجا مالايا حكما رابعا.
ويختتم منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته في ليبيريا اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة سيراليون فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل 2026، والتى يخوضها المنتخب ضمن منافسات المجموعة الأولي مع سيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا وبوركينا فاسو.
وأبدع المنتخب الوطني فى ليلة اكتساح جيبوتي بسداسية فى بداية المشوار بتصفيات كأس العالم، في مواجهة شهدت تسجيل السوبر محمد صلاح للسوبر هاتريك الأول فى تاريخه مع المنتخب الوطني، كما شهدت توقيع مصطفى محمد وزيزو على هدف لكل منهما، ليتصدر المنتخب مجموعته في التصفيات مؤقتًا.
جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.
ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.
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