شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجح معتمد جمال فى إعادة اكتشاف سامسون أكينولا بالزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهادة ميلاد جديدة حصل عليها البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، منذ تولى معتمد جمال مهام القائم بأعمال المدير الفني، عقب رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وكان كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة البيضاء في يناير المقبل أو نهاية الموسم على أقصى تقدير.

معتمد جمال منح الثقة للمهاجم البنينى، والذى عاد للصورة مرة أخرى، بعدما نجح فى تسجيل هدف مهم للزمالك فى شباك بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، وساعد الفريق للوصول إلى نهائي كأس مصر، ليطالب البعض منحه الفرصة من جديد لإثبات قدراته.

بعدها زاد معتمد جمال من ثقة اللاعب في نفسه، وعقد معه جلسة خاصة طالبه خلالها بالاجتهاد فى المرحلة المقبلة، مع وعده بالحصول على أكثر من فرصة حقيقية لإثبات امكانياته، وهو ما دفع اللاعب للعمل بجد أكثر من الفترة الماضية، حتى يثبت أنه جدير بالتواجد فى الزمالك.

وفى أول مباراة ودية يخوضها الزمالك في فترة التوقف وكانت أمام توت عنخ أمون أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، دفع معتمد جمال بسامسون لقيادة الهجوم الأبيض، وبالفعل نجح المهاجم البينيى في قيادة الفريق للفوز بهدفين وبالتحديد في الدقيقة 69 أحرز سامسون الهدف الأول من متابعة لرأسية أوباما التي ارتدت من الحارس ليسددها في المرمى، وفي الدقيقة 72 أضاف سامسون الهدف الثاني من رأسية بعدما تلقى عرضية من سيد عبد الله " نيمار" حولها برأسية على يسار الحارس.

إعادة اكتشاف سامسون تعود لـ"الثقة" التي بثها معتمد جمال في اللاعب البنينى، الذى كان فقد الأمل في التواجد وسط الكتيبة البيضاء، ثم وجد دعم قوى من الجهاز الفني ورغبتهم في الاعتماد عليه، الأمر الذى دفعه للحماس والقتال من أجل اثبات نفسه وإمكانياته.