شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على فتح باب القيد الشتوي للأندية 1 يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، على فتح باب القيد الشتوى للأندية أول يناير المقبل للسماح للأندية بتدعيم صفوفها من الصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وكان الثلاثي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز زد إف سي وبلدية المحلة والجونة أكثر الأندية التى أبرمت صفقات في الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي، وفى المرتبة الثانية الداخلية والاتحاد السكندري.

واكتفى الأهلي بطل النسخة الماضية من الدوري المصري بإبرام 3 صفقات جديدة هذا الصيف وتفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة، بينما دعم نادي بيراميدز صفوفه بـ9 صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

بينما لم يتعاقد ناديا الزمالك والإسماعيلي مع أى صفقات جديدة بسبب منع الناديين من القيد.