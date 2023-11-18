كهربا يعود لقيادة هجوم الأهلي أمام بطل غانا فى ضربة البداية بدوري الأبطال

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لقيادة هجوم الفريق فى مباراة ميدياما الغاني 25 نوفمبر في دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن المواجهات المحلية الخمس التى خاضها الأهلي فى بطولة الدوري المصري (دوري nile) بسبب الإيقاف ويتبقى له مباراة محلية سادسة لينتهى إيقافه.

ويُعد كهربا أحد أهم أسلحة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الهجومية، خاصة فى ظل تراجع لياقة الفرنسي أنتوني موديست وتراجع مستوى صلاح محسن، ليفرض كهربا نفسه على قيادة الهجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويعود محمود كهربا للمشاركة مع الأهلى فى مباريات الدورى بدءاً من مباراة زد فى دوري nile، بعد انقضاء العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط بالإيقاف لمدة 6 مباريات فى مسابقة الدورى.

وغاب كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمسة التى شارك فيها الأهلى بالدورى أمام المصرى والإسماعيلى والمقاولون وسيراميكا والجونة ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة فى المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

ويلعب الأهلى مباراتين بعد انتهاء فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى أمام سموحة وزد في الدوري ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا قبل أن يسافر إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم، قبل أن يعود مجددا لاستكمال مشواره فى البطولات المحلية والأفريقية.

ويبدأ الأهلي مساء غد، الأحد، الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها التاسعة مساء السبت بعد المقبل 25 نوفمبر الجاري فى ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، علماً بأن الأهلي حامل اللقب يلعب في المجموعة الرابعة برفقة شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.