شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يفاضل بين مدرب الأهلى وأبو الخير لقيادة المنتخب بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو اتحاد السلة، برئاسة مجدى ابو فريخة، بين أوجستى بوش مدرب الأهلى وعمرو أبو الخير، لاختيار أحدهما لقيادة المنتخب خلال منافسات البطولة العربية التى تقام ديسمبر المقبل.

وجاء قرار المفاضلة بين الثنائي بعد قرار اتحاد السلة بتوجيه الشكر للكندى روى رانا المدير الفني للمنتخب، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة، والذى انتهى أغسطس الماضي.

وجاء توجيه الشكر للمدرب، خاصة أن المنتخب ليس لديه ارتباطات خلال الأشهر القادمة حتى يوليو المقبل، ولن يتمكن الاتحاد من سداد الراتب طوال هذه الفترة دون أى ارتباطات، فتم الاتفاق بين الطرفين على عدم تمديد التعاقد.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

كما تأهل المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.