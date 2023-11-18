الإسماعيلى يستعيد محمد مخلوف أمام بيراميدز بعد التعافى من الإصابة

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، جهود لاعبه محمد مخلوف فى مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري بعد تعافيه من الإصابة.

وعانى محمد مخلوف من شد في العضلة الضامة أبعده عن مباريات الإسماعيلى الماضية، وخاض اللاعب تدريبات علاجية وتأهيلية قبل أن يعود للانتظام فى تدريبات الفريق الجماعية.

ويواصل إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، البحث عن المواهب داخل قطاع الناشئين وفرق الشباب من أجل ضمها للفريق الأول والاستعانة به. ووضع إيهاب جلال استراتيجية جديدة بتصعيد اللاعبين الشباب للفريق الأول، ومنحهم فرصة المشاركة فى المباريات الودية للحكم عليهم، والاستعانة بهم فى ظل النواقص التى يعانى منها الإسماعيلى هذا الموسم.

ويختتم فريق الإسماعيلى تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش غدا الأحد فى رابع مبارياته الودية، قبل أن يختتم مواجهاته بمواجهة المقاولون العرب في 22 نوفمبر استعدادا لبيراميدز فى الجولة السابعة من دورى Nile.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.