الامارات | رسمياً.. إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق روبياليس 3 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "فووتبل إسبانيا" عن أن محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" أصدرت حكمها النهائي والرسمي، بإيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، لويس روبياليس، لثلاث سنوات عن أي نشاط رياضي.

وجاء ذلك بعد سلسلة من العقوبات تعرض لها، عقب إيقافه من قبل "فيفا"، ثم الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله في إسبانيا وأرغمته على الاستقالة، وذلك بعد فضيحة "القبلة" للاعبة منتخب إسبانيا للسيدات، هيرموسو، وذلك خلال تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات الصيف الماضي.