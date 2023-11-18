أندية الدوري السعودي تستهدف التعاقد مع نجوم البريميليج في الميركاتو الشتوي

ياسر رشاد - القاهرة - تعقد أندية الدوري السعودي النية لابرام التعاقد مع نجوم جديدة تعد أبرز الاعبين بأنديتهم في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتداولت انباء صحفية ابرزتها الصحف السعودية ان دوري روشن السعودي سيشهد صفقات من العيار الثقيل، في الميركاتو القادم.

وتؤكد على ان اندية ضندوق الاستثمار السعودي ستنهى التعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى يمثلون اضافة كبيرة لهم بعد سلسلة التعاقدات التى شهدها دوري روشن الفترة الأخيرة من استقدام أبزر اللاعبين فى مختلف الدوريات الأوربية.

رئيس بايرن ميونيخ: هناك إصرار سعودي للسيطرة على كرة القدم



وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ أن كرة القدم الأوروبية تواجه تحدي كبير في ظل القوة المالية التي تمتلكها أندية السعودية، مشيرًا إلى أنهم مصممون حقا على السيطرة على كرة القدم العالمية.

تابع أولي هونيس أنه ستكون هناك منافسة قوية خلال السنوات المقبلة بين أندية السعودية والدوريات الأوربية على الصفقات، وستكون أقوى من التي قامت بها اندية الدوري الصيني في وقت سابق.

أضاف رئيس بايرن ميونيخ: "كنا نظن أن منافسينا في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا فقط، لكن الأمور تغيرت الآن بشكل كبير وفجأة ظهرت السعودية.