ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - نجح البرتغالي روي فيتوريا ولاعبيه فى احتلال صدارة ترتيب المجموعة الاولى لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على نظيره جيبوتي بنتيجة 6 ـ صفر، فى المباراة التى جمعت بينهما بتصفيات المونديال.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026

مصر: 3 نقاط

غينيا: 1 نقطة

بوركينا فاسو: 1 نقطة

سيراليون: 1 نقطة

إثيوبيا:1 نقطة

جيبوتي: بدون نقاط

وتمكن لاعبو منتخب مصر الاول لكرة القدم، في تحقيق فوزا كبيرا على منتخب جيبوتي بنتيجة ستة أهداف دون رد.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف للفراعنة، وأضاف مصطفى محمد الهدف الخامس ، وأختتم تريزيجية بالهدف السادس.

وتقرر اقامة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة ليطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 13 ـ 21 نوفمبر 2023.