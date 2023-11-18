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سباحة الصيد تواصل تألقها فى منافسات بطولة الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق السباحة بنادي الصيد حصد المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية والتي تقام في الفترة من 2 نوفمبر – 26 ديسمبر بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة، حيث جاءت نتائج اليوم الثالث من البطولة للمراحل من 16 سنة حتى العمومي رجال وآنسات كالتالي:

 

نتائج بطولة الجمهورية للسباحة 


1. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة 19 سنة )
• السباق :  100م فراشة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية
2. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة 19 سنة )
• السباق :  400م حرة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية
3. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة 17 سنة )
• السباق :  400م حرة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية
4. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة العمومى )
• السباق :  100م فراشة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية

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5. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )
• السباق :  400م حرة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية
6. فريق العمومي آنسات: استطاع فريق الآنسات ( مرحلة العمومى ) وهن: فريدة أيمن سمرة , فريدة عمرو محمد عبد المطلب , كنزي هشام رشاد , لوجين عبد الله صلاح زكي
• السباق :  400م تتابع حرة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية
7. السباح : منير رامز منير ( مرحلة 19 سنة )
• السباق :  200م فراشة
• الترتيب :  المركز الثانى والميدالية الفضية

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8. السباحة : زينة محمد هيثم حسن ( مرحلة 18 سنة )
• السباق :  100م فراشة
• الترتيب :  المركز الثانى والميدالية الفضية
9. السباحة : زينة احمد مصطفى ( مرحلة 16 سنة )
• السباق :  400م حرة
• الترتيب :  المركز الثانى والميدالية الفضية
10. السباح : عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 16 سنة )
• السباق :  100م حرة
• الترتيب :  المركز الثالث والميدالي البرونزية
11. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة العمومى )
• السباق :  400م حرة
• الترتيب :  المركز الثالث والميدالية البرونزية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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