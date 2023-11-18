سباحة الصيد تواصل تألقها فى منافسات بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق السباحة بنادي الصيد حصد المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية والتي تقام في الفترة من 2 نوفمبر – 26 ديسمبر بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة، حيث جاءت نتائج اليوم الثالث من البطولة للمراحل من 16 سنة حتى العمومي رجال وآنسات كالتالي:

نتائج بطولة الجمهورية للسباحة



1. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 100م فراشة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

2. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 400م حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

3. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة 17 سنة )

• السباق : 400م حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

4. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة العمومى )

• السباق : 100م فراشة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية



5. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )

• السباق : 400م حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

6. فريق العمومي آنسات: استطاع فريق الآنسات ( مرحلة العمومى ) وهن: فريدة أيمن سمرة , فريدة عمرو محمد عبد المطلب , كنزي هشام رشاد , لوجين عبد الله صلاح زكي

• السباق : 400م تتابع حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

7. السباح : منير رامز منير ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 200م فراشة

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية



8. السباحة : زينة محمد هيثم حسن ( مرحلة 18 سنة )

• السباق : 100م فراشة

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

9. السباحة : زينة احمد مصطفى ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 400م حرة

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

10. السباح : عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 100م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالي البرونزية

11. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة العمومى )

• السباق : 400م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية