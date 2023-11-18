تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمواجهة تركيا الودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب ألمانيا مساء اليوم السبت، يستضيف نظيره منتخب تركيا في مباراة ودية تجمعهما خلال فترة التوقف الدولية ضمن استعدادات المنتخبين للفترة المقبلة، والتي يحتضنها ملعب استاد أولمبياستاديون برلين في ألمانيا.

تشكيلة منتخب ألمانيا المتوقع أمام تركيا

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: زولة، روديغير، ديفيد راوم، هينريكس.

خط الوسط: غوندوغان، كيميتش، فيرتز.

خط الهجوم: ساني، مولر، جنابري.

موعد مباراة ألمانيا وتركيا الودية والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ألمانيا وتركيا الودية فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

أما القنوات الناقلة لمباراة المانيا وتركيا اليوم فستكون عبر قناة بي ان سبورت 3 اتش دي بتعليق حسن العيدروس.

قائمة منتخب ألمانيا لمواجهة تركيا الودية

حراسة المرمى: أوليفر باومان، جانيس بلاسفيتش، تير شتيجن وكيفن تراب

الدفاع: روبن جوسينس، بينجامين هنريكس، ماتس هوميلز، أنطونيو روديجر، نيكلاس سولي، جوناثان تاه وماليك ثياو

الوسط: روبرت أندريتش، جوليان براندت، كريس فوهريتش، ليون جوريتسكا، باسكال جروس، إلكاي جوندوجان، كاي هافيرتز، جوناس هوفمان، جوشوا كيميتش، فيليكس نميتشا، ليروي ساني وفلوريان فيرتز

الهجوم: مارفين دوكش، نيكلاس فولكروج، سيرجي جنابري وتوماس مولريوناس هوفمان (باير ليفركوزن)، جوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، فيليكس نميكا (بوروسيا دورتموند)، ليروي ساني (بايرن ميونخ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: مارفين دوكش (فيردر بريمن)، نيكلاس فيلكروج (بوروسيا دورتموند)، سيرجي جنابري (بايرن ميونخ)، توماس مولر (بايرن ميونخ).