شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور أوجستى بوش مع سلة الأهلى بعد قرار الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة إيقاف أوجستى بوش مدرب سلة الأهلى مباراتين، على خلفية أحداث مباراة القمة التى جمعت الأهلى مع الزمالك فى ربع نهائي دورى المرتبط.

وتغيب أوجستى بوش عن مباراة إياب ربع النهائي التى أقيمت أمس، الجمعة، كما سيتغيب عن مباراة ذهاب نصف النهائي التى ستقام الثلاثاء المقبل أمام الاتحاد السكندري، بينما يعود لقيادة الفريق فى لقاء العودة المقرر إقامته الخميس المقبل.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دورى المرتبط يومى الثلاثاء والخميس فى مباراتى الذهاب والعودة على الترتيب.

وكانت مباراة الأهلى والزمالك شهدت طرد الإسبانى أوجستى بوش بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، وخلال مغادرته الصالة نشبت أزمة مع الجماهير المتواجدة فى اللقاء.

وحسم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مباراته أمام الزمالك 81 – 66 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الزمالك، فى إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط، وفى العودة تغلب الاهلى على الزمالك بنتيجة 75/64.