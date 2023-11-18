شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يودع بطولة سنغافورة للاسكواش من الدور نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر
وخسر مصطفى عسل أمام البيروفي دييجو إلياس فى نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-5, 11-7, 11-8.
بذلك يلتقى دييجو إلياس مع على فرج فى النهائي صباح غدٍ الأحد.
وفاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-2.
وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً مصرياً جاءوا كالتالي:
6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.
بينما فى منافسات السيدات شاركت 7 لاعبات وهن: نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، زينة ميكوي، سلمى الطيب، نادين شاهين، نور أبو المكارم.
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