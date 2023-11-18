شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يودع بطولة سنغافورة للاسكواش من الدور نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بطولة سنغافورة للاسكواش، والتى تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، من الدور نصف النهائي.

وخسر مصطفى عسل أمام البيروفي دييجو إلياس فى نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-5, 11-7, 11-8.

بذلك يلتقى دييجو إلياس مع على فرج فى النهائي صباح غدٍ الأحد.

وفاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-2.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً مصرياً جاءوا كالتالي:

6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.

بينما فى منافسات السيدات شاركت 7 لاعبات وهن: نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، زينة ميكوي، سلمى الطيب، نادين شاهين، نور أبو المكارم.