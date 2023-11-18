شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يبحث عن مواصلة أرقامه القياسية مع الفراعنة أمام سيراليون غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لقيادة الفراعنة فى مباراته المقبلة أمام سيراليون غدا الأحد فى الجولة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026، بحثاً عن مواصلة تحقيق الأرقام القياسية مع المنتخب القومى.

وتمكن محمد صلاح من إحراز أربعة أهداف "سوبر هاتريك" فى شباك منتخب جيبوتي خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بنصف دستة أهداف نظيفة فى افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبعد تسجيله "سوبر هاتريك" فى مرمى جيبوتى أصبح نجم ليفربول الإنجليزي الهداف التاريخي لمنتخب مصر فى تصفيات كأس العالم بواقع 15 هدفًا.

محمد صلاح حطم رقم عمرو زكي أسطورة منتخب مصر الذى سجل 12 هدفًا، وتمكن في نفس المباراة من اعتلاء الصدارة.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 4 أهداف فى شباك سيراليون لينفرد بصدارة ترتيب قائمة هداف تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ.

ويعتبر الرقم القياسي للهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال مُسجّلا باسم النجم الجزائري إسلام سليماني الذي سجل هدفًا فى شباك منتخب الصومال فى لقاء الجزائر والصومال الأخير؛ ليتساوى مع نجم كوت ديفوار ديديه دروجبا فى صدارة الترتيب برصيد 18 هدفًا.

وتجدر الإشارة إلى محمد صلاح نجح فى التسجيل مع منتخب مصر فى مرمى جيبوتى بعد صيام دام 6 مباريات.

اقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين فى تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي ، بعدما واصل سجله التهديفى الرائع بقميص الريدز فى البريميرليج خلال الموسم الحالي 2023-2024.