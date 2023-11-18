شكرا لقرائتكم خبر عن موقف صفقات الأهلي فى يناير من المشاركة بدورى الأبطال ومونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل من أجل تدعيم الفريق بصفقات قوية، خاصة بعدما كشفت مباريات المارد الأحمر منذ انطلاق الموسم الجارى عن وجود عجز واضح فى بعض المراكز وفى مقدمتها الهجوم والظهير الأيسر.

وارتبط اسم أكثر من لاعب بالانتقال للأهلي على مدار الفترة الماضية، وفى مقدتهم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وأحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك الذى تم عرضه للبيع من قبل ناديه.

ويخوض الأهلي ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة، أبرزها دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي يستهله الأحمر بمواجهة فريق ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة، علماً بأن بطل مصر الذي يحمل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي يلعب فى المجموعة الرابعة برفقة كل من، "شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني".

كما يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية والتي يستهلها الأحمر يوم 25 ديسمبر المقبل بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وقام الأهلي قبل إنطلاق النسخة الجالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بقيد 33 لاعباً في قائمته الأفريقية الأولى، وهم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، أكرم توفيق، كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، معتز محمد.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، أحمد نبيل "كوكا"، محمد فخري، كريم وليد "نيدفيد"، رأفت خليل، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد الضاوي "كريستو"، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم "كهربا"، صلاح محسن، رضا سليم.

ويسمح "كاف" بقيد 40 لاعبًا فى قائمة كل فريق يشارك فى البطولة الأفريقية، مقابل ألّا يزيد عدد المُقيدين فى فترة القيد الثانية خلال يناير على 7 لاعبين بحد أقصى.

وبذلك سيكون من حق الأهلي قيد 7 لاعبين فى يناير المقبل، ولهم الحق المشاركة في المباريات المُتبقية من دوري أبطال أفريقيا، لكن ليس من حقهم المشاركة فى مونديال الأندية، لأن الأهلي سيُرسل قائمته النهائية فى كأس العالم للأندية بالسعودية قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة.