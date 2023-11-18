شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية لـ كمال الأجسام اليوم بحضور رئيس الاتحاد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية لكمال الأجسام، فى نسختها الثالثة والعشرين للرجال، والتاسعة عشرة للشباب، والثالثة للكلاسيك والفيزيك، بمحافظة الإسكندرية وبمشاركة 14 دولة عربية، وبحضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB.

وأقيمت عملية الميزان وتسجيل اللاعبين أمس، وتم تسجيل ما يزيد عن 800 لاعب يمثلون 13 دولة عربية بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل على مر تاريخ البطولة العربية .

ومن المقرر أن يتم رش" التان" اللون والاستعداد لصعود المسرح وبعدها يتم افتتاح البطولة بحضور محافظ الإسكندرية.

وتبدأ المنافسات بفئة أساتذة كمال الأجسام فوق 40 و 50 ، و 60 سنة - ثم كمال اجسام وفيزيك ناشئين تحت 18 سنة - ثم كمال اجسام وكلاسيك وفيزيك ناشئين تحت 23 سنة، وفي الثانية عشر صباحا تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي بحضور اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية

وخصص محافظ الإسكندرية أتوبيسات مكيفة لتنقلات الضيوف العرب وإقامة جولات سياحية لهم وتأمين كافة فعاليات البطولة وتحركات الضيوف العرب ، وتقديم هدايا للضيوف من قِبل هيئة تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، كما سيُهدي محافظ الإسكندرية درع المحافظة للدكتور “رفائيل سانتونجا” رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB.