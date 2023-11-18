شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبات مصريات فى صفوف أهلى جدة السعودى بالبطولة العربية لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان فريق أهلى جدة السعودى بـ5 لاعبات مصريات ضمن صفوفه على سبيل الإعارة لخوض منافسات البطولة العربية للأندية، التى تستضيفها المهدية السعودية فى الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر الجارى.

وضمت قائمة اللاعبات كلا من: سارة متولى مع يارا خالد وشيما الوزيرى من نادى الشمس ومى جمعة من نادى سبورتنج وسارة حسام من النادى الأهلى.

تنطلق اليوم، السبت، أولى جولات الدور الثانى بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 بلقاءات بين كل من: الأهلى مع البنك الأهلى والزمالك مع 6 أكتوبر والشمس مع الطيران وسبورتنج مع سموحة.

ويواصل فريق سيدات كرة اليد بنادى الأهلى صدارة ترتيب دورى العمومى بعد ختام الدور الأول للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 21 نقطة، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك 24 / 22 فى ختام الدور الأول.

فيما يحل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 15 نقطة، يليه الشمس بنفس الرصيد لفارق الأهداف، ثم سبورتنج رابعا برصيد 12 نقطة ومن بعده سموحة فى المركز الخامس بنفس الرصيد.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.