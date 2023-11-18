شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه الأخير فى بورسعيد قبل العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المصري، تدريباته اليوم بمعسكره المقام حالياً بمدينة بورسعيد، وذلك قبل العودة إلى القاهرة لاستئناف الاستعدادات قبل عودة الدورى عقب انتهاء التوقف الدولي.

ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.