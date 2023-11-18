شكرا لقرائتكم خبر عن كلود لوروا: فيتوريا سيقود مصر لكأس العالم وكنت أحلم بتدريب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كلود لوروا، أسطورة التدريب، عن تلقيه عروضاً فى وقت سابق لتدريب المنتخب الوطني، كما استعاد ذكرياته مع طاهر أبوزيد نجم منتخبنا الوطني السابق.

وقال كلود لوروا فى تصريحات لبرنامج صباح أون تايم، "أتذكر قصتي مع طاهر أبو زيد في كأس أفريقيا عام 1986، الجميع يعرف تلك القصة، أحببت ذلك اللاعب الذى حصل على أفضل لاعب فى أفريقيا، كان يتميز بمهارة كبيرة، كنا نستعد بشكل أساسي لأن كان هناك تأهيل للتصفيات النهائية والظروف كانت ملائمة للتأهل إلى كأس العالم".

وأضاف، واجهت المنتخب المصري فى العديد من المباريات، المنتخب المصري كان قوياً للغاية، ولم أكن منبهرا فقط بالمنتخب المصري ولكن بشكل عام الثقافة والطبيعة المصرية، لقد نجح المصريون فى الظهور المشرف أمام العالم أجمع، وأحب دائماً اللعب في مواجهة المنتخب المصري، أتذكر بعض زيارتي إلى مصر وزيارة المتحف المصرى والأهرامات أنا منبهر بذلك والجميع يعلم كم أحب مصر وزيارتها ولدي ذكريات رائعة للغاية.

وتابع، "تلقيت عروضاً فى أوقات مختلفة لتدريب منتخب مصر ولكن فى كل مرة لم يحالفنى الحظ بسبب عدد من الظروف، كنت أتمنى تدريب منتخب الفراعنة ولكن لم يحالفني الحظ بسبب عدد من الالتزامات، كان هذا حلما بالنسبة لي، ومنتخب مصر سيقدم عروضاً قوية في أفريقيا وفيتوريا سيقود منتخب مصر لكأس العالم".