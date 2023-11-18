شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار يلقى محاضرة عن التسويق الرياضي فى ورشة عمل اتحاد شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة عن أهمية التسويق الرياضي للأندية والاتحادات الرياضية، خلال ورشة العمل الأولى للتسويق، والتي أقامها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

وضمت ورشة العمل الأولى للتسويق وفودًا من ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب، وتحدث العطار عن انعكاسات التسويق الرياضي على تطوير الأندية والمنتخبات ونشاطاتها.

في سياق آخر، استقر اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، على فتح باب القيد الشتوى للأندية أول يناير المقبل للسماح للأندية بتدعيم صفوفها من الصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وكان الثلاثي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز زد إف سي وبلدية المحلة والجونة أكثر الأندية التى أبرمت صفقات في الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي، وفى المرتبة الثانية الداخلية والاتحاد السكندري.

واكتفى الأهلي بطل النسخة الماضية من الدوري المصري بإبرام 3 صفقات جديدة هذا الصيف وتفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة، بينما دعم نادي بيراميدز صفوفه بـ9 صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.