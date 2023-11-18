شكرا لقرائتكم خبر عن فورموسينيو يطمئن على بدلاء فيوتشر بعد ودية الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على بدلاء الفريق بعد الأداء الذي قدموه في ودية الإسماعيلي التي أقيمت أمس فى إطار الاستعداد لاستئناف المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وفاز فريق مودرن فيوتشر على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، فى إطار الاستعدادات خلال فترة توقف الدوري، أحرز هدفي مودرن فيوتشر محمد فاروق وعمر السعيد، فيما أحرز هدف الإسماعيلي اللاعب عماد حمدي.

وشارك خلال اللقاء كل من محمد نصير وعلي زعزع ومحمد فاروق ومحمد ربيعة وعمر السعيد وكريس جونيور ومحمود حمدي وكجالي درامي.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي الأحد 26 نوفمبر الجاري، باستاد السلام، في أولى جولات الفريق بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.