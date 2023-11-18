وسائل إعلام تكشف: هل استبعاد عاشور والشحات وحامد من منتخب مصر نهائي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قرارا باستبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من صفوف الفراعنة، من مباراة سيراليون المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان فيتوريا قد استبعد الثلاثي بسبب عدم خوضهم المران عقب مباراة جيبوتي كاملًا، مما جعل البرتغالي يقرر خروج الثلاثي من معسكر الفراعنة.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن فيتوريا رأى أن الثلاثي متهاون وأن كان عليه الاستبعاد بشكل نهائي من المعسكر، والاكتفاء فقط بـ 22 لاعبا معه فى القائمة للسفر إلى سيراليون، بسبب رؤيته أن اللاعبين لم يتدربوا بشكل جيد عقب اللقاء مباشرة.

وعن مصير استبعاد الثلاثي من المنتخب فى ظل قيادة المدرب روي فيتوريا أم أنه سيكون أمام سيراليون فقط، نقل الموقع عن مصدر فى منتخب مصر قوله: "استبعاد الثلاثي من المعسكر بسبب التهاون فى التدريبات سيقلل من فرصهم بشكل كبير من الانضمام للمنتخب على الأقل الفترة المقبلة".

وأضاف المصدر أن فيتوريا عندما عقد جلسة مع جميع اللاعين عقب معرفته بواقعة المران بعد مباراة جيبوتي، حيث أكد للجميع أن المران أهم من المباراة، وهو الأهم لكل لاعب، وأن أي لاعب يتهاون في المعسكر سيكون مصيره الاستبعاد بشكل نهائي، لذلك فإن فرص الثلاثي صعبة للغاية فى التواجد مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، شريطة فقط الالتزام مع النادي والاعتذار للمنتخب الوطني، والثلاثي حتى اللحظة لم يعتذر للجهاز الفني للمنتخب.

يشار إلى أن منتخب مصر يستعد لمواجهة سيراليون في السادسة مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.