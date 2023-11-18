صحفي شهير يحسم الجدل حول رحيل صلاح عن ليفربول في يناير

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن النجم المصري محمد صلاح قرر البقاء مع الريدز حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، وليس لديه نية فى ترك النادي، في يناير المقبل، من أجل المنافسة مع الفريق على جميع الألقاب المتاحة.

وكشف أن ليفربول لن يعرقل سعى محمد صلاح إذا قرر الرحيل، لكنهم يحترمون تمسكه بالنادي، ولن يوافق الريدز على أى عرض مقدم لضمه فى الميركاتو الشتوي.

وكان اتحاد جدة قد حاول بشتي الطرق الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن تمسك ليفربول ببقاء النجم المصري، ورفض جميع الإغراءات المالية.