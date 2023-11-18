موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات المونديال.. والقناة الناقلة المجانية.. وتغييرات في تشكيل الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر، نظيره سيراليون في السادسة من مساء غد الأحد بتوقفيت القاهرة، في ليبيريا، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويلعب منتخب مصر في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا

وحقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى .

التشكيل المتوقع للمنتخب

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمد عبد المنعم - عمر كمال

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه

القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات المونديال

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026