تاو يسجل لـ جنوب إفريقيا أمام بنين في تصفيات كأس العالم 2026.. فيديو

نجح اللاعب بيرسي تاو جناح النادي الأهلي من التسجيل لمنتخب بلاده جنوب إفريقيا أمام بنين في المواجهة التي تجمع بينهما بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل بيرسي تاو الهدف الأول لمنتخب جنوب إفريقيا في اللقاء أمام بنين في الدقيقة “2” من الشوط الأولى بعد تمريرة سحرية جعلته منفردًا أمام المرمى.



وعاد تاو للمشاركة مع منتخب بلاده بعد غيابه عن المعسكر الماضي نظرًا لظروف أسرية قد أعلن عنها في وقت سابق المدير الفني لـ البافانا بافانا هوجو بروس.

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وبدأ منتخب جنوب إفريقيا أمام بنين بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : رونوين ويليامز

الدفاع : كوليسو موداو – سياندا زولو – موتوبي مفالا – أوبيري موديبا

الوسط : سفيفيلو سيتولي – تيبوهو موكوينا – تيمبا زواني

الهجوم : بيرسي تاو – بونجوكيلي هلونجواني – إيفيدينس ماكجوبا

يذكر أن المنتخبان يقعان في المجموعة الثالثة رفقة كل من ليسوثو ونيجيريا ورواندا وزيمبابوي.