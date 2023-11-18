الصور الأولى من متحف رونالدو في الرياض

بات متحف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، جاهزًا لاستقبال الزوار.

وتم طرح تذاكر متحف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، من أجل بيعها للجماهير خلال موسم الرياض.

ويضم متحف رونالدو، جميع إنجازاته الجماعية والفردية التي حصل عليها في مسيرته، والذي يقبع في مدينة الرياض.

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وتبلغ قيمة تذكرة دخول متحف رونالدو، 35 ريال سعودي، شامل ضريبة القيمة المضافة، حيث تم فتح باب الحجز إلكترونيًا، على أن يفتح أبوابه ابتداءًا من غدًا الأحد 19 نوفمبر.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد انضم إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور من متحف كريستيانو رونالدو، اليوم السبت.