ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم قبل مواجهة سيراليون

يتصد منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026 فى أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك عقب إسدال الستار على مواجهات الجولة الأولى.

وحقق المنتخب الوطنى فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بنتيجة (6-0) فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

فيما حسم التعادل الإيجابى 1-1 مواجهة منتخب بوركينا فاسو مع نظيره غينيا بيساو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

كما تعادل منتخب إثيوبيا، بدون أهداف، مع نظيره منتخب سيراليون، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب “بن أحمد العبدي” فى المغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، فى تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفاً على سيراليون يوم الأحد الموافق 19-11-2023، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء جدول ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي:

1.منتخب مصر – 3 نقاط

2.بوركينا فاسو – 1 نقطة

3.غينيا بيساو – 1 نقطة

4.إثيوبيا – 1 نقطة

5.سيراليون – 1 نقطة

6.جيبوتي – بدون نقاط