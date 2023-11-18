محمد عواد يحسم قراره النهائي بخصوص تجديد عقده مع الزمالك

حسم اللاعب محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تجديد عقده مع الفارس الأبيض الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ووافق عواد بشكل نهائي على تجديد عقده مع الزمالك لرغبته البقاء داخل أسوار الفارس الأبيض وتمسك الإدارة باستمراره، بعد المستوى المميز الذى قدمه فى المباريات التى شارك بها هذا الموسم.

ونجح محمد عواد في المساهمة مع الزمالك بالصعود إلى نهائي كأس مصر للنسخة الماضية على حساب نادي بيراميدز بعد الفوز بنتيجة 4- 3 بركلات الترجيح.

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ومن المقرر أن يعقد عواد جلسة في الساعات المقبلة مع أحمد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، لتجديد تعاقده بصورة رسمية.

ويستعد الزمالك لملاقاة أبوسليم الليبى، المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى باستاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.