ريال مدريد يُعلن تفاصيل إصابة فينسيوس جونيور الخطيرة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، تفاصطل الإصابة التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في مواجهة كولومبيا الخميس الماضي.

وأصدر ريال مدريد بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني أعلن من خلاله إن اللاعب يعاني من إصابة مزودجة بعد إصابته مع منتخب البرازيل.

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وجاء بيان ريال مدريد كالتالي: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة الوتر البعيد في ساقه اليسرى”.

وتشير بعض التقاطعات الصحفية إلى أن اللاعب سيحتاج حوالي شهرين ونصف للتعافي من الإصابة مما يجعل الفريق الملكي في ورطة، خلال المواجهات المهمة المقبلة في دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس السوبر في إسبانيا.