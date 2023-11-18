ليفاندوفسكي يكشف كيف غير البركان حياته ومنعه من الانتقال إلى هذا النادي الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضح مهاجم نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي سبب عدم انتقاله للدوري الإنجليزي، مؤكدا أنه كان قريب جدا للانتقال لأحد الأندية هناك لكن البركان منع ذلك.

وقال ليفا في تصريحات نقلها موقع "football talk": "لقد أتيحت لي الفرصة للانضمام إلى بلاكبيرن روفرز، لكنني أردت أن أرى كيف يبدو بلاكبيرن، وملعب التدريب".

وأضاف: "التقيت بمدرب الفريق سام الأردايس، كان ذلك في بولندا بعد مباراة، اعتقدت أنه رجل جيد ومدرب جيد للغاية".

وواصل روبيرت: "الأردايس كان مستعدا لضم لاعب شاب كان شيئا جديدا حينها وربما يكون مميزا، حيث أراد القدوم إلى بولندا لرؤيتي، كانت هناك الكثير من العروض التي يجب أن أفكر فيها عندما كنت أغادر بوزنان".

وتابع: "كان من الممكن أن انتقل إلى بلاكبيرن، لم أتمكن من الذهاب بسبب سحابة البركان (بركان غريمسفوتن الايسلندي اندلع في عام 2010)".

واختتم ليفاندوفسكي: "مر أسبوع واحد ولم يتمكن أحد من الطيران في أوروبا، تم حجز الرحلة، لقد غير هذا الموقف حياتي، لو كنت قد ذهبت إلى بلاكبيرن ربما كنت سأبقى هناك حتى الآن".