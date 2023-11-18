محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام جمال:



يستكمل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة سيراليون في الجولة الثانية.

منتخب مصر يحل ضيفا على سيراليون غدا الأحد المقبل في مونروفيا عاصمة ليبيريا.

وكان المنتخب المصري بدأ مشواره في تصفيات مونديال 2026 بفوز عريض على جيبوتي في استاد القاهرة (6-0) مساء أمس الخميس، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى.

وتشهد قائمة "الفراعنة" لفترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الحالي حضور الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، لتتاح لهم فرصة الثأر من سيراليون بعد 12 عاما.

صلاح والنني في مهمة محو "النقطة السوداء" أمام سيراليون

في 3 سبتمبر 2011 حل منتخب مصر ضيفا على سيراليون في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، في مباراة شهدت الظهور الأول لكلا من صلاح والنني مع المنتخب الأول تحت قيادة المدرب هاني رمزي.

وانتهى اللقاء بذكرى كارثية للثنائي الصاعد وقتها، بعد خسارة منتخب مصر بنتيجة (1-2)، وهي هزيمة أنهت آمال "الفراعنة" في التأهل للنهائيات.

تلك الهزيمة حملت ذكرى سلبية أخرى للنني، الذي سجل هدف سيراليون الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

جدير بالذكر أن منتخب مصر منذ ذلك الحين لم يواجه سيراليون في أي مناسبة رسمية أو ودية.

بعد تلك المباراة شارك صلاح في 93 لقاء مع منتخب مصر، سجل خلالها 55 هدفا، فيما خاض النني 94 مباراة، وسجل 8 أهداف.