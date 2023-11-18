راموس يرد على فيديو رفض التوقيع على قميص ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتشر فيديو لسيرخيو راموس مدافع نادي إشبيلية وهو يرفض التوقيع على قميص ريال مدريد الخاص بأحد المشجعين، مما أغضب جمهور الملكي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وردا على تلك الشائعات، كتب راموس على حسابة الرسمي عبر منصة "X" تويتر سابقا: "قبل تلك اللقطة في الفيديو، كنت قد وقعت بالفعل على حوالي 6 قمصان لريال مدريد، ومن ثم هناك أشخاص يبيعونها بالمزاد العلني أو عبر الإنترنت".

جدير بالذكر، انتقل المدافع الإسباني إلى نادي إشبيلية بداية الموسم الجاري قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.