"ليست لها علاقة بالانتماء".. نادر السيد يرد على الجماهير بشأن التشكيك في زملكاويته

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد نادرالسيد، نجم الزمالك السابق، أنه ينتمي للقلعة البيضاء رغم التشكيك في ذلك من قبل بعض الجماهير بسبب لعبه من قبل للنادي الأهلي.

وقال نادر السيد في لقاء تلفزيوني على قناة الزمالك: "بالنسبة لي الزمالك هو الحياة وأعشق هذا النادي منذ الصغر".

أضاف: "المهنية والاحتراف ليست لها علاقة بالانتماء، وهناك من شككوا فى انتمائي للقلعة البيضاء، أنا زملكاوي قلبا وقالبا رغم خوضي العديد من التجارب فى أندية أخرى ولكن نادي الزمالك يظل هو عشقي الأول والأخير".

أكمل: "السوشيال ميديا عالم افتراضي والجماهير الحقيقية يتواجد فقط فى الشارع، والإشاعات تنتشر على السوشيال".